НАСА нашло трещины в лунной ракете за 22,2 млрд долларов

НАСА пришлось отложить запуск ракеты-носителя в рамках лунной программы из-за утечки топлива. В космическом корабле стоимостью 22,2 млрд долларов нашли тещины.

Беспилотный корабль «Орион» должен был стать грандиозным возвращением Штатов в исследование Луны. Планировалось, что пробный запуск выведет на орбиту спутника Земли капсулу с тремя манекенами. После успеха миссии был бы одобрен полет к Луне астронавтов в 2024 году.

Но ракета так и не стартовала с мыса Канаверал во Флориде. После установки на стартовом столе рабочим пришлось несколько раз добавлять топлива, которое испарялось из третьего двигателя неизвестно куда. В баки закачали почти миллион галлонов сверххолодного водорода и кислорода. Специалисты осмотрели бак и нашли иней – признак трещины в корпусе. Позже нашли и второе повреждение: протечку в клапане, через которую уходило топливо.

Протечка обнаружилась в том же месте, где ее нашли весной во время генеральной репетиции. Тогда в НАСА заверили, что устранили все неполадки. Теперь запуск отложили, и новая попытка может состояться не раньше 2 сентября, передает Associated Press.

Россия также возобновила лунную программу. Планируется, что она начнется с отправки к спутнику Земли автоматической межпланетной станции «Луна-25», а продолжится миссией с командой космонавтов. При этом, «Роскосмос» намерен отправить людей на Луну в четыре раза дешевле, чем НАСА.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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