В День космонавтики Путин заявил о возобновлении лунной программы

Россия возобновляет лунную программу. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Амурскую область, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, лунная программа стартует с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли. Путин подчеркнул, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

В День космонавтики российский президент посетил космодром Восточный, где вручил государственные награды. «Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня», – отметил глава государства.

Вместе с Путиным на космодром прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Российский лидер поручил «Роскосмосу» организовать полет в космос представителей союзного государства. «Прошу «Роскосмос» обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Белоруссии», – сказал Путин.

Запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25» запланирован на август 2022 года с космодрома Восточный. Автоматический зонд планируют посадить в районе южного полюса Луны. Это будет первый отечественный аппарат в современной России на естественном спутнике Земли.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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