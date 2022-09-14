Роскомнадзор сообщил об утечке более 230 млн записей личных данных россиян

Более 230 млн записей личных данных россиян были «слиты» в сеть с начала 2022 года. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Специалисты зафиксировали не менее 60 крупных утечек персональных данных, содержащих более 230 млн записей с личной информацией граждан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей», – заявили в Роскомнадзоре.

Попадание личной информации в руки злоумышленников грозит тем, что мошенники могут создать так называемый «цифровой портрет». В дальнейшем его используют для мошеннических схем, кибербуллинга и шантажа жертвы.

«Необходима криминализация действий и тех, кто крадет, и тех, кто продает персональные данные. Действий тех, чей умысел очевиден. Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования. Необходима соответствующая ответственность за подобные деяния», – подчеркнули в РКН.

Москва, Зоя Осколкова

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