В России начали выдавать сертификаты безопасности для сайтов

Россиянам стали доступны отечественные TLS-сертификаты для сайтов. Инструкции для получения документа опубликованы на портале Госуслуг.

TLS-сертификаты выпускаются на базе Национального удостоверяющего центра Минцифры РФ и помогают обеспечить безопасный доступ к интернет-ресурсам. С отечественными сертификатами сейчас работают «Яндекс.Браузер» и «Атом». Установить TLS-сертификат можно на компьютер, планшет или смартфон с операционной системой Android, iOS, Windows или macOS.

«Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Всего сертификаты выданы на семь тысяч доменных имен», – пояснили в пресс-службе Минцифры РФ.

В марте иностранные центры сертификации отозвали свои сертификаты у ряда российских организаций, и браузеры перестали опознавать их как безопасные. Использование отечественных TLS-сертификатов обеспечит пользователям безопасный доступ к любым ресурсам.

Москва, Наталья Рязанова

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