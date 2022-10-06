Дуров предупредил о слабостях смартфонов с WhatsApp перед хакерами

Хакеры могут получить полный доступ к данным на смартфоне, где установлен WhatsApp. Достаточно посмотреть вредоносное видео или ответить на видеозвонок, предупредил основатель Telegram Павел Дуров.

«Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это возможно благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp. Если у вас на телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из любого приложения стали доступны», – написал Дуров в своем телеграм-канале.

Злоумышленники могут захватить контроль над телефоном, отправив вредоносное видео или начав видеозвонок. Дуров отметил, что эта проблема существует в безопасности мессенджера с 2017 года и обновления не помогают избавиться от нее.

«Держитесь подальше от WhatsApp – вот уже 13 лет он является инструментом слежки», – добавил Дуров.

Москва, Наталья Рязанова

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