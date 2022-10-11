Российские пользователи могут остаться без популярных интернет-браузеров

Россиян предупредили о риске остаться без интернет-браузеров Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google. Об этом рассказали «Известиям» в одной из IT-компаний.

Эти браузеры могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности. Такие примеры за пределами России уже были. В Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства. После этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных – и через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.

По словам экспертов, такая техническая возможность действительно имеется. Впрочем, у россиян есть множество альтернатив. Помимо всем известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и «Яндекс.Браузер», Brave, Vivaldi, Opera и другие.

В Минцифры для сохранения работоспособности российских сайтов рекомендуют использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, «Яндекс.Браузер» или «Атом». Это наиболее простой и доступный способ обеспечить доступ ко всем важным ресурсам, онлайн-сервисам и интернет-банкингу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»