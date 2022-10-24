Число кибератак на российские ресурсы выросло на 80%

Хакеры увеличили активность нападок на российские ресурсы. С начала 2022 года число кибератак выросло на 80%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Основной удар пришелся на госсектор, но специалистам удалось отбить более 25 тыс. атак хакеров.

«Информационная безопасность стоит во главе угла, потому что на 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию. 25 тыс., даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы», – рассказал Чернышенко во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Вице-премьер отметил, что на российские структуры нацелились «кибервойска всех недружественных стран». Атаки продолжаются и будут продолжаться, но отечественным специалистам удается «эффективно обороняться».

«По Вашему поручению организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре», – отметил Чернышенко.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году девять из десяти российских компаний подверглись кибератакам. 38% атакованных компаний получили имиджевый или финансовый ущерб. Летом 2022 года количество слитых в открытый доступ баз данных российских компаний выросло вдвое. Только в августе выявили рекордные 100 случаев утечки.

Москва, Наталья Рязанова

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