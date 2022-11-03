КНР завершила сборку орбитальной станции

Китайские специалисты завершили сборку национальной космической станции на орбите Земли. Станция «Тяньгун» состоит из трех модулей и по форме напоминает букву «Т», сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление пилотируемых полётов КНР (CMSA).

К базовому модулю с обеих сторон пристыкованы лабораторный модуль «Мэньтянь» и экспериментальный модуль «Вэньтянь». Станция весом порядка 90 тонн расположена на орбите высотой около 400 км. Сейчас частью орбитальной группы также являются космические корабли «Тяньчжоу-4» и «Шэньчжоу-14».

В Китае стартовала миссия Earth 2.0 по выводу на орбиту аппарата с семью телескопами, для поиска планет-двойников Земли.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»