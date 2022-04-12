Китай запустит на орбиту станцию с телескопами для поиска экзопланет

Китай стремительно осваивает космос. В прошлом году на Марсе приземлился первый аппарат из КНР, а на орбиту была выведена станция «Тяньгун». Теперь Пекин заявил о старте миссии Earth 2.0, главная цель которой – поиск двойников Земли.

Миссию будет финансировать Китайская академия наук, в данный момент специалисты завершают ранний этап проектирования, говорится в заметке, опубликованной в журнале Nature.

На орбиту выведут аппарат сразу с семью телескопами. Все внимание проекта Earth 2.0 ученые направят в район созвездий Лебедя и Лиры. Этот же сектор космоса изучал телескоп NASA Kepler.

«Поле зрения Kepler – удобная цель, поскольку у нас уже есть хорошие данные оттуда, – говорит глава проекта Цзянь Гэ из Шанхайской астрономической обсерватории. – Наш спутник будет в 10-15 раз мощнее Kepler».

Кроме того, на станции будет телескоп, способный находить так называемые планеты-сироты, которые не вращаются вокруг звезды. Китайские астрономы рассчитывают найти как минимум дюжину экзопланет.

Пекин, Зоя Осколкова

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