Китай запустит на орбиту станцию с телескопами для поиска экзопланет

Китай стремительно осваивает космос. В прошлом году на Марсе приземлился первый аппарат из КНР, а на орбиту была выведена станция «Тяньгун». Теперь Пекин заявил о старте миссии Earth 2.0, главная цель которой – поиск двойников Земли.
Миссию будет финансировать Китайская академия наук, в данный момент специалисты завершают ранний этап проектирования, говорится в заметке, опубликованной в журнале Nature.
На орбиту выведут аппарат сразу с семью телескопами. Все внимание проекта Earth 2.0 ученые направят в район созвездий Лебедя и Лиры. Этот же сектор космоса изучал телескоп NASA Kepler.
«Поле зрения Kepler – удобная цель, поскольку у нас уже есть хорошие данные оттуда, – говорит глава проекта Цзянь Гэ из Шанхайской астрономической обсерватории. – Наш спутник будет в 10-15 раз мощнее Kepler».
Кроме того, на станции будет телескоп, способный находить так называемые планеты-сироты, которые не вращаются вокруг звезды. Китайские астрономы рассчитывают найти как минимум дюжину экзопланет.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube