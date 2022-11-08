Рынок коммерческих беспилотников в России оказался под угрозой

Участники российского рынка беспилотников опасаются полного запрета дронов. На данный момент три региона запретили полеты, в скором времени к ним могут присоединиться и другие субъекты. Об этом пишет «Коммерсант».

С 24 октября запреты на применение беспилотных воздушных судов (БВС) последовательно ввели в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях. Губернаторы руководствовались указом президента России №757 от 19 октября, по которому в регионах были введены разные степени режима готовности.

В ближайшее время запрет полетов БВС, по данным профильной ассоциации «Аэронекста», может ввести Подмосковье, и существует угроза «веерного распространения» данной меры по всем регионам. В результате производители и операторы беспилотников оценивают потери в 10 млрд рублей в год.

В России действуют не менее 40 компаний, которые предоставляют услуги с применением дронов. «Запрет ударит по нефтегазовой, энергетической, строительной, горнодобывающей и иным отраслям», – сообщил глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев. Ассоциация намерена обратиться в администрацию президента и к властям регионов с просьбой отменить запрет на полеты.

Применение БВС уже жестко регламентируется: на любой полет надо получать разрешение. В «Аэронексте» считают, что в результате запрет на полеты ударит только по добросовестным компаниям. «Нелегалы будут летать, как прежде, разве что с большей опаской. Что касается преступников, это их не остановит», – заключили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»