Интенсивность хакерских атак на российские банки растет

Кибератаки на кредитно-финансовую сферу России совершаются постоянно, а частота попыток взломов банковских сетей продолжает нарастать. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

По его словам, пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной. В частности, в марте число хакерских атак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз.

«В настоящее время фон атак остается по прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчетные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки – отказ в обслуживании», – заявил Уваров на конференции Ассоциации российских банков. В третьем квартале текущего года количество кибератак превысило аналогичный показатель прошлого года практически в два раза, добавил специалист.

«Мы фиксируем также увеличение на четверть по сравнению с показателем прошлого года числа атак с использованием вредоносного программного обеспечения», – указал Уваров.

Москва, Зоя Осколкова

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