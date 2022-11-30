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Среда, 30 ноября 2022, 12:13 мск

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В США полиции разрешили использовать вооруженных роботов

Полиция города Сан-Франциско теперь может оснащать роботов летальным оружием. Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на местные власти.

Полицейским предоставили возможность вооружать роботов с дистанционным управлением для борьбы с преступностью. Это допустимо в том случае, если есть риск гибели сотрудников правоохранительных органов.

Решение уже вызвало критику со стороны правозащитных организаций. Активисты считают, что вооружение роботов ведет к милитаризации полиции.

Стоит отметить, что ранее в США уже были прецеденты, когда полицейские задействовали вооруженного робота. В 2016 году в Далласе таким образом был ликвидирован преступник, убивший пятерых офицеров.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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