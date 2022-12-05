Nokia добилась разрешения на поставку оборудования в Россию – глава «Мегафона»

Компания Nokia получила экспортную лицензию на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию. Об этом сообщил глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК.

По его словам, финский производитель направлял четыре обращения для получения экспортных лицензий: два – регуляторам стран ЕС и еще два – регуляторам США.

Как отметил Помбухчан, один из запросов удовлетворен, еще по трем ожидаются решения.

«Они (Nokia – прим. ред.) выходят из России, но пытаются сделать это правильно, завершить обязательства по контрактам, получить экспортную лицензию, поставить недостающее оборудование», – сказал руководитель «Мегафона», добавив, что «эти ребята достаточно серьезно пытаются идти навстречу».

Он отметил, что Nokia является коммерческой компанией, которая посчитала для себя возможным «договориться и выполнить обязательства» в отличие от Ericsson. По его словам, эта компания «не посчитала нужным так сделать».

«Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», – подчеркнул Помбухчан.

В начале ноября сообщалось, что Nokia направила запрос в американский регулятор Бюро промышленности и безопасности США и Министерство иностранных дел Финляндии в целях получения лицензии на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования для выполнения ранее заключенных контрактов.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»