Пекин вывел на орбиту спутник для отслеживания ЧП на воде

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Xingyun VDES для наблюдения за трафиком судов ан морских просторах. Аппарат планируется использовать и во время происшествий на воде.

Ракета-носитель «Куайчжоу-11» стартовала в 09:15 по пекинскому времени с аппаратом на борту. С помощью спутника испытают высокоточную систему передачи данных VDES. Она предназначена для отслеживания путей морских судов, в том числе передачи данных при ЧП на воде, передает «Интерфакс».

Ранее Китай отправил на орбиту спутник S-SAR 01. Основная задача аппарата – сбор данных о состоянии вод и земель, которые помогут в охране и учете ресурсов. На их основе можно будет делать прогноз о грядущих стихийных бедствиях.

Пекин, Наталья Рязанова

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