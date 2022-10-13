российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 октября 2022, 10:11 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Китай отправил на орбиту спутник для предсказания стихийных бедствий

Фото: FreePik

Китайская ракета доставила на орбиту спутник S-SAR 01, который должен предупреждать природные катастрофы. Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» состоялся в 01:53 по московскому времени.

Ракета стартовала с космодрома Тайюань. Ожидается, что аппарат сможет собирать данные о состоянии вод и земель, которые помогут в охране водных и учете земельных ресурсов. На их основе можно будет делать прогноз о грядущих стихийных бедствиях, передает «Интерфакс».

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, с 1970 года число стихийных бедствий в мире выросло в пять раз. Специалисты предсказали более частые и суровые катаклизмы в результате климатических изменений.

В результате наводнений в Пакистане погиб 1391 человек, треть страны была покрыта водой. В Нигерии случилось самое сильное наводнение за последние 40 лет: по первым подсчетам, погибли 90 человек.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, Китай,

,