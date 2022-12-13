Китай запретил экспорт собственных процессоров в Россию

Правительство КНР запретило поставки в Россию процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки LoongArch. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к Минцифры России. Китайские власти признали эту технологию стратегически важной, поскольку она используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Как отметил источник на рынке электроники, речь идет об оригинальном решении китайских разработчиков, поэтому Пекин запретил экспорт процессоров Loongson не только в Россию, но и в другие страны.

«Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков», – сказал собеседник издания.

Другой информированный источник газеты отметил, что некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы. По его словам, российские компании мало зависели от китайских процессоров, но при теоретической блокировке параллельного импорта рассчитывали переключиться на решения Loongson.

Напомним, что после начала СВО ведущие производители процессоров- Intel и AMD – приостановили поставки в Россию. После этого российские власти легализовали параллельный импорт – в перечень товаров, разрешенных для ввоза по этой схеме, вошла продукция Intel.

Эксперты указывают, что в случае блокировки параллельного импорта и истощения запасов процессоров Intel и AMD отечественные компании могли бы использовать продукцию Loongson, если бы не решение китайских властей. Впрочем, пока материнские платы на Loongson и ноутбуки на этих процессорах можно купить на AliExpress, поэтому, вероятно, запрет будет формальным, допустили они.

Москва, Наталья Петрова

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