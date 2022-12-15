В России усилят контроль за спам-звонками

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ собирается усилить контроль за рекламными обзвонами. Для этого операторам предложили внедрить новый механизм для блокировки спам-звонков.

Во время автообзвона звонок совершает программа, причем одномоментно она может держать свыше 300 соединений. Если абонент берет трубку, он услышит заранее записанное голосовое сообщение либо его переключают на человека. Блокировка коснется именно автообзвона – его оператор связи может определить при помощи специального софта.

«Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит. На экране смартфона отразится номер звонящего и подпись, например медцентр, банк или другое учреждение и его название», – говорится в публикации на сайте ведомства.

При этом в министерстве указали, что подобные сервисы существуют, но сейчас предлагается сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию. «Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше», – отметили в Минцифры.

Москва, Зоя Осколкова

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