Каждый десятый айтишник уехал из России в этом году

Около 100 тысяч IT-специалистов уехали из России в 2022 году, это примерно 10% от общего числа сотрудников этой сферы. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Если брать две волны отъезда IT-специалистов, до 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись, но, если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны», – сказал министр на правительственном часе в Госдуме.

При этом глава Минцифры добавил, что большая часть – около 80% специалистов – продолжают работать за рубежом на российские компании.

Шадаев отметил, что ведомство выступает против жестких ограничений на удаленную работу для айтишников. Запрет может подстегнуть российских специалистов на переход в зарубежные компании. Впрочем, для разработчиков государственных информационных систем дистанционный режим работы недопустим, подчеркнул министр.

Москва, Зоя Осколкова

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