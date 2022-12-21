Почти половина россиян верят в опасность восстания машин

Около 43% россиян верят в возможность восстания искусственного интеллекта (ИИ) против людей. Большая часть не готовы полностью довериться машинам, например, при пользовании беспилотным транспортом. Таковы результаты исследования, проведенного «Лабораторией Касперского».

«Почти половина (43%) опрошенных верит в такую вероятность. Треть респондентов уточняет, что речь идет не о ближайшем будущем. Практически столько же, 42%, убеждены в нереалистичности подобного развития событий», – говорится в опросе.

Большинство респондентов (75%) считают, что ИИ может ошибаться. Такое мнение чаще разделяют мужчины (81%), чем женщины (70%). При этом специалисты напомнили, что сегодня подобные системы применяются в том числе в таких сферах, как интернет вещей, робототехника, киберфизическая безопасность, распознавание речи, техническое зрение и беспилотный транспорт.

Почти половина опрошенных (44%) согласны пользоваться беспилотными такси без водителя. Но 56%, напротив, к такому не готовы, в том числе, потому что опасаются полностью довериться машине.

Москва, Зоя Осколкова

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