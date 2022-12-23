В Калужской области запретили использовать беспилотники

Власти Калужской области запретили использовать беспилотники в регионе. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Постановление о запрете использования воздушного пространства Калужской области беспилотными летательными аппаратами и аэростатами подписал губернатор Владислав Шапша. «Указанная норма действует до особого распоряжения», – уточнили в пресс-службе.

Исключением станут воздушные суда, используемые органами госвласти и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры.

Ранее запрет на применение беспилотников был введен в Ростовской области, в Краснодарском и Пермском краях, а также Республике Марий Эл и Татарстане.

Калуга, Зоя Осколкова

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