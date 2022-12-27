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Вторник, 27 декабря 2022, 15:17 мск

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Пользователей Android призвали срочно обновить приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто»

Минцифры посоветовало обновить мобильные приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто». Рекомендация касается обладателей гаджетов на операционной системе Android.

«Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», – говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что для удобства можно включить автообновление приложений в настройках устройства. «В этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия», – указали в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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