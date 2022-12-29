В России могут начать принудительно лицензировать зарубежное ПО

Минцифры совместно с участниками IT-рынка разрабатывает законопроект о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения, разработчики которого ушли из России. После ухода из страны иностранных разработчиков софта вопрос его использования «приобретает особую актуальность и требует регулирования». Об этом говорится в письме главы департамента развития IT-отрасли министерства, направленном в «Общественную потребительскую инициативу», пишет «Коммерсантъ».

В письме также указано, что кабмин РФ «прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств».

По словам источника, близкого к Минцифры, замминистра Максим Паршин на совещании 28 декабря сообщил, что инициатива «прорабатывается в закрытом от рынка режиме», речь идет «об отдельном законопроекте».

Как отметил другой источник, обсуждаемый законопроект «декриминализует» нелегальное использование ПО зарубежных компаний, прекративших поддержку и обновление софта в России. Вместе с тем, он запустит механизм принудительного лицензирования программного обеспечения.

Инициатива предполагает, что российские клиенты будут перечислять оплату за использование софта на спецсчет, с которого правообладатели смогут получать средства «по первому требованию».

В Минцифры не стали комментировать эту информацию. Однако глава ведомства Максут Шадаев накануне заявил, что стране «нужны условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт». «Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей», – отметил он.

Меж тем в отрасли нет единого мнения относительно этой меры. Так, ряд представителей IT-сферы полагают, что она замедлит импортозамещение, другие считают, что данная мера позволит сохранить работоспособность критических IT-систем.

Москва, Наталья Петрова

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