В России выросло число некачественной техники и гаджетов

В России наблюдается рост спроса на услуги по ремонту бытовой техники и цифровых устройств. Дело в том, что на рынке появилось больше некачественных устройств, которые чаще выходят из строя.

Спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20-25%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Mobile Research Group. Пик спроса пришелся на весну этого года, когда ситуация с поставками новой техники в Россию была неопределенной.

Это касается не только смартфонов, но и всей бытовой техники. Примерно 1,5 тысячи мастерских, существовавших в России на начало 2022 года, не пережили изменений на рынке и прекращения официальных поставок запчастей. Зато объем заказов в оставшихся 3,5 тысячи заметно вырос.

По словам экспертов, на это есть несколько причин. Первая – спрос на услуги ремонтников смартфонов вырос из-за увеличения продаж подержанных аппаратов, а также поставок на рынок устройств китайских брендов второго и третьего эшелона. Вторая – российские пользователи стали рациональнее относиться к покупкам дорогостоящих гаджетов из-за проблем с поставками смартфонов ведущих мировых брендов.

Несмотря на большой выбор мастеров на онлайн-платформах, найти хороших ремонтников непросто. Частные мастера зачастую берут за свои услуги совершенно непомерную, ничем не обоснованную плату и притом делают работу некачественно – о состоянии используемых ими запчастей можно только догадываться.

Москва, Зоя Осколкова

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