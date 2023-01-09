В России хотят запустить систему автоматизированного поиска фишинговых сайтов

В России планируют запустить систему автоматического выявления фишинговых сайтов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Надзорное ведомство совместно с Минцифры и Роскомнадзором ведут работу по противодействию использования фишинговых интернет-ресурсов, которые ведут незаконный сбор персональных данных и сведений о платежных картах, передает ТАСС.

Отмечается, что к настоящему времени разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение вопроса о блокировании фишинговых ресурсов с помощью специализированной информационной системы. Более того, уже создан функционирующий прототип системы. Сервис должен обеспечить выявление в автоматическом режиме фишинговых сайтов и электронное взаимодействие Генпрокуратуры, Центробанка, Минцифры, Роскомнадзора и других ведомств, ведущих работу в сфере противодействия использованию подобных ресурсов.

По данным Group-IB, число онлайн-мошенничеств с использованием известных брендов в России в последние несколько лет выросли в несколько раз. Более половины выявленных фишинговых сайтов были связаны с фейковыми опросами с розыгрышами ценных призов от имени известных компаний. Наиболее часто, по оценкам аналитиков, злоумышленники имитировали бренды «Сбер», «Авито», Ozon, «Додо Пицца», «Красное и Белое», Альфа-банк, ВТБ, Blablacar, «Столото», «М.Видео» и «Эльдорадо».

Москва, Наталья Петрова

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