Россия лидирует в Европе по числу пользователей интернета

Россия лидирует среди европейских стран по доступности интернета для населения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров», – сказал Мишустин по время выступления на пленарном заседании форума Digital Almaty.

По словам главы кабмина, у РФ есть видение того, как под влиянием технологий будет меняться мир.

«Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации, оказываем поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды», – добавил премьер-министр.

Москва, Зоя Осколкова

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