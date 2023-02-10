Хакерам заплатят до 1 млн рублей за поиск уязвимостей на портале Госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обещает денежное вознаграждением тем специалистам, которые найдут уязвимости в двух госинформсистемах – на портале Госуслуг и в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Исследователи будут действовать по установленным правилам, – говорится в сообщении Минцифры. – Работа на платформе позволит определить логику потенциальных хакеров, эта информация будет использована для дополнительной защиты электронного правительства».

За обнаруженные уязвимости на портале Госуслуг и в ЕСИА багхантеры получат вознаграждение, размер которого будет зависеть от степени критичности ошибки. Максимальная плата составит 1 млн рублей.

В настоящее время в России действуют три основные платформы для проведения программ bug bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей) – BugBounty.ru, Standoff 365 Bug Bounty и BI.ZONE Bug Bounty.

Москва, Зоя Осколкова

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