В России испытывают конвертоплан с «умным» крылом

На площадке Технопарка ЦАГИ начались стендовые испытания беспилотного конвертоплана с «умным» крылом и вертикальным взлетом. Аппарат оснащен автопилотом, способен разгоняться свыше 100 км/ч и перевозить до 50 кг грузов, рассказали в Фонде поддержки проектов НТИ.

«Стартовали испытания проекта «Vезделет», опытной машины, способной перевозить до 50 кг грузов. Мы отработаем систему автоматического управления и возможность взлета и посадки в автономном режиме», – цитирует сообщение РИА Новости.

Это первый подобный аппарат в России. Разработчики повысили безопасность благодаря изменяемой геометрии крыла. Конвертоплан сможет оставаться в воздухе не менее 1,5 часов при полной загрузке и подниматься до 4 000 метров.

Планируется, что аппарат будет держаться в воздухе благодаря тяге пропеллеров при вертикальном движении или зависании в воздухе. В самолетном режиме пропеллеры будут поворачиваться горизонтально, а удерживать конвертоплан будет подъемная сила крыла. Конструкторы решили оснастить аппарат 8 электрическими движителями, которые смогут прослужить дольше бензиновых моторов.

Москва, Наталья Рязанова

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