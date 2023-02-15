Минцифры разрешит предустанавливать игры на смартфоны

Минцифры готовит законопроект, направленный на поддержку IT-отрасли. В частности, российским разработчикам разрешат предустанавливать игры на смартфоны. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, разработка компьютерных игр – один из самых пострадавший сегментов IT-отрасли. Наибольшие потери российские компании несут из-за ограничений в работе платежных систем. «Понятно, что главное – это спрос. Мы понимаем, что компании могут развиваться в условиях доступа на внешние рынки, для игр это особенно актуально. Здесь у нас есть сложности с платежами», – подчеркнул Шадаев.

В настоящее время готовится законопроект, который позволит мобильным платформам обеспечить возможность предустановки игр, в том числе не из AppStore, обеспечить возможность платежей из платежных систем доминирующих компаний в области информационных технологий BigTech.

Кроме того, Минцифры готовит программу по поддержке и экспорту российских игр в Китай. «Там большой рынок, мы понимаем, что это может компенсировать уход с тех рынков, где мы испытываем сложности», – заключил министр.

Напомним, весной прошлого года Google Play Store и Apple Store ограничили платежи для россиян. В результате оплата игр и внутриигровых покупок через данные магазины приложений стала невозможна.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»