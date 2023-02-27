Землю накрыла самая сильная и продолжительная магнитная буря этого года

На Земле бушует самая сильная магнитная буря этого года. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

По информации ученых, возмущение геомагнитного поля планеты имеет затяжной характер: магнитная буря началась около 22:00 мск в воскресенье, 26 февраля, и продолжается без заметных перерывов и снижения интенсивности до настоящего момента.

Геомагнитный шторм имеет уровень G2 по пятибалльной шкале с возможностью роста до уровня G3. Специалисты оценивают ее как одну из сильнейших за последние годы.

Причиной магнитной бури являются две мощные вспышки на Солнце, которые произошли в ночь на 25 февраля и в ночь на 26 февраля. «Судя по всему, на данный момент к Земле пришло эхо взрыва от первой вспышки. Возмущения, связанные со вторым событием, должны дойти в течение суток», – прогнозируют ученые.

С учетом этого как минимум в течение ближайших суток на Земле продолжит бушевать магнитная буря. «По модельным расчетам восстановление спокойного состояния магнитного поля Земли произойдет в середине завтрашнего дня, 28 февраля. Отдельные всплески возмущений могут наблюдаться до 1 марта», – ожидают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Накрывший Землю геомагнитный шторм может привести к ухудшению сигналов спутниковой связи и спутниковой навигации, предупреждают ученые. Метеозависимые люди могут почувствовать воздействие бури на состояние здоровья.

Вместе с тем специалисты отмечают, что активность Солнца в настоящее время снизилась до нормального уровня. В последние сутки крупных вспышек не регистрировалось.

Добавим, что из-за сильных вспышек на звезде и возникшей вследствие этого магнитной бури в северных широтах России и других стран можно было наблюдать северное сияние. Это атмосферное явление, в том числе, запечатлели жители Карелии, Калининградской и Ленинградской областей, а также некоторых других российских регионов.

Москва, Наталья Петрова

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