В России хотят бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний

Минцифры предлагает сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Об этом говорится в письме замглавы министерства Александра Шойтова, направленном полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко.

Нулевая ставка налога на прибыль для IT-компаний была установлена летом прошлого года. Согласно принятому закону, она действует до конца 2023 года.

«Предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль», – говорится в письме Шойтова, на которое ссылаются «Ведомости».

Кроме того, в законопроекте предлагается расширить перечень IT-компаний, подпадающих под налоговые льготы. В настоящее время налоговые послабления касаются именно на разработчиков IT-продуктов, но не распространяются на IT-компании, которые занимаются обслуживанием IT-систем, а также информационной безопасностью.

По мнению автора инициативы, такой избирательный подход создает неравные конкурентные условия на рынке и может привести к непропорциональному развитию различных сегментов IT-отрасли. В результате общие темпы развития IT-индустрии в России могут замедлиться.

Москва, Зоя Осколкова

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