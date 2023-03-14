Почти 90% жителей России не разбираются в IT-сфере

Лишь 11% россиян заявили, что хорошо разбираются в сфере IT. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной платформой GeekBrains.

Больше половины (52%) респондентов заявили о том, что знают только базовые элементы в IT. Около трети (36%) считают, что вообще ничего не понимают в этой сфере.

При этом подавляющее большинство (80%) уверены, что современный человек обязательно должен разбираться в IT в той или иной мере.

Основными источниками получения информации об IT участники опроса назвали публикации в СМИ и познавательные ролики на YouTube (по 38%). Почти половина респондентов (48%) предпочитает российские источники и только 16% чаще обращаются к иностранным.

В исследовании приняли участие более 1200 человек по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»