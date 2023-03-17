Число фишинговых сайтов в рунете за год выросло в три раза

За год число мошеннических сайтов в доменных зонах .ru и .рф выросло в три раза. Об этом рассказали в Координационном центре доменов. Одной из причин специалисты называют уход из России западных удостоверяющих центров.

Количество фишинговых сайтов в рунете в январе-феврале 2023 года составило 5,2 тысячи. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,85 тысячи), пишут «Известия» со ссылкой на данные администратора национальных доменов .ru и .рф. АНО «Координационный центр доменов».

В Роскомнадзоре подтвердили рост числа фишинговых сайтов. В январе-феврале 2023 года ведомство удалило и заблокировало 523 мошеннических ресурса, в том числе в кредитно-финансовой сфере, за аналогичный период 2022 года – 313.

«Одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами (ключами, подтверждающими соответствие сайта его домену и использующимися для шифрования трафика), возникшая после отказа западных удостоверяющих центров от работы в нашей стране», – отметил директор АНО Андрей Воробьев.

В итоге отличить настоящий сайт от фишингового стало сложнее. В этой «мутной воде» и пытаются «рыбачить» мошенники. Чаще всего злоумышленники маскируют сайты под ресурсы российских банков, попавших под санкции, популярных маркетплейсов и сервисов объявлений.

Впрочем, за последний год в России начало работать несколько отечественных удостоверяющих центров, таким образом, проблема постепенно теряет остроту.

По мнению экспертов, эффективной мерой противодействия мошенникам могло бы стать подтверждение паспортных данных физлица, регистрирующего доменное имя, через ЕСИА (портал «Госуслуги»). Минцифры РФ уже прорабатывает такую возможность. «Соответствующие предложения в закон «Об информации» уже сформированы и проходят обсуждение с заинтересованными ведомствами», – рассказали в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

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