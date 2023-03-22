Нейросети могут оставить без работы дизайнеров, копирайтеров и программистов

Многие специалисты в будущем могут остаться без работы из-за нейросетей и внедрения их в различные сферы деятельности. Каждый пятый работодатель уверен в том, что дизайнеров, копирайтеров, маркетологов и программистов в скором времени смогут заменить боты.

«Уже сейчас идут бурные обсуждения, что нейросети, вероятно, в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий. Уверены, что так и будет, 18% опрошенных, а практически половина (47%) считают, что это вероятно, но не в ближайшее время», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром Зарплаты.ру.

Четверть респондентов считают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач, 9% участников опроса относятся к нейросетям скептически и уверены, что они не смогут полностью заменить работников.

Среди профессий, в которых боты могут потеснить людей, респонденты назвали (можно было выбрать несколько вариантов) дизайнеров (53% ответов), маркетологов (46%), копирайтеров (45%), программистов и логистов (по 42%), бухгалтеров (33%), менеджеров по продажам (27%), HR-специалистов (26%), финансистов (22%), социологов (20%), юристов (15%), журналистов (13%), преподавателей (12%) и психологов (10%).

В свою очередь руководители готовы доверить нейросетям переводы (51%), техническую поддержку (46%), подготовку аналитики (45%), генерацию текста (44%), создание дизайна (43%), ведение коммуникации (34%), написание кода (33%) и задачи, связанные с обучением людей (23%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»