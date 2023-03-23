В России созданы аналоги 80% иностранного софта

Российские специалисты разработали аналоги для 80% зарубежных цифровых решений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Крупные предприятия переходят на отечественные системы автоматизации.

«Создание и внедрение собственных технологий и решений – это в целом один из наших важнейших приоритетов. Поддерживаем разработки собственного софта, который постепенно приходит на замену иностранному в промышленности. Уже почти 80% зарубежных решений имеют отечественные аналоги», – сказал глава кабмина, выступая с отчетом в Госдуме.

Сейчас идет проработка качества отечественного программного обеспечения. До конца года планируется запустить все пилотные проекты по внедрению российских систем автоматизированного проектирования на крупнейших предприятиях. Российские специалисты подготовили и собственные цифровые продукты для управления данными и процессами.

«Важно максимально снизить зависимость от импорта оборудования, от комплектующих, от программного обеспечения», – подчеркнул Мишустин.

Стенограмма его выступления опубликована на сайте российского правительства.

Москва, Наталья Рязанова

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