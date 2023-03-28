СМИ: многие терминалы Starlink на Украине заблокированы

Украинцы массово жалуются на блокировку терминалов спутниковой связи Starlink. Специалисты подозревают, что поставляющие оборудование посредники используют мошенническую схему, пишет издание «Страна».

Терминалы при попытке подключения сообщают, что не нашли активного аккаунта, а служба техподдержки заявляет о признаках мошеннических действий. Часть терминалов уже заблокирована. Специалисты предупредили, что еще десятки тысяч – под угрозой блокировки.

«Starlink может быть ворованным, купленным по акции за один евро, или числиться в списках на возврат, а роутер, который идет к нему в комплекте перепродают в Украину. Затем человек устанавливает себе такой роутер, а аккаунт блокируют, так как оператор видит, что роутер «левый», – объяснил инженер Олег Кутков.

Американская компания SpaceX ограничила для ВСУ использование спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками. Президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»