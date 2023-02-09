SpaceX ограничила для ВСУ применение интернета Starlink для беспилотников

Американская компания SpaceX ограничила украинским военным использование спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками. Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл. По ее словам, SpaceX против применения ее технологий для наступательных целей.

Шотвелл пояснила, что Starlink «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», однако «украинцы использовали его таким способом, который был непреднамеренным и не являлся частью какого-либо соглашения», передает Reuters.

По ее словам, использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с украинским правительством. Глава компании пояснила, что контракт заключался в гуманитарных целях, таких как предоставление широкополосного доступа в интернет больницам, банкам и населению.

«Мы знаем, что военные используют их (станции Starlink – прим. ред.) для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях», – сказала Шотвелл.

Президент компании при этом отказалась сообщить, как именно SpaceX ограничила управление военными беспилотниками через Starlink.

В конце 2022 года у Starlink на Украине были перебои в обслуживании. На вопрос, были ли они связаны с усилиями SpaceX по сдерживанию использования Starlink в наступательных целях, Шотвелл сказала: «Я не хочу на него отвечать, потому что не уверена, что знаю ответ».

Ранее сообщалось, что сигналы от терминалов Starlink в штабах ВСУ помогают российским военным наносить удары по узлам связи и украинскому командованию.

SpaceX предоставила Украине около 24 тысяч терминалов Starlink после начала СВО на Украине. В декабре украинские власти сообщали, что американская компания поставит в страну еще 10 тыс. станций.

Москва, Наталья Петрова

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