В России создали уникальный стелс-материал для самолетов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новейший стелс-материал для самолетов. Он поглощает до 95% электромагнитного излучения радаров, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Разработчики создали материал из металлических нитей в стеклянной изоляции и сложили его в несколько слоев. Такое покрытие делает почти невозможным обнаружение воздушного объекта радарами.

Существующие виды стелс-покрытий нуждаются в регулярном восстановлении, а новый стеклопластик не требует технического обслуживания, рассказал гендиректор Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов Алексей Дымовских. По его словам, опытные образцы с успехом выдержали заводские испытания.

Москва, Наталья Рязанова

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