Более трети российских предпринимателей отказались маркировать рекламу в интернете

Больше трети российских предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса оказались не готовы маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми требованиями закона. В первую очередь этому мешают технические сложности, к тому же ответственность за несоблюдение отсутствует. Опрос проводился Коkос Group методом автоматизированного онлайн-анкетирования, участие в нем приняли 100 тысяч представителей компаний сегмента SMB, передает РБК.

37% владельцев собственного бизнеса сообщили об отказе от обязательной маркировки рекламы до введения штрафов со стороны Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 17% компаний решают вопрос с маркировкой интернет-рекламы собственными силами и выделяют для этого отдельного сотрудника. 42% заявили, что вынуждены обращаться к сторонним экспертам или нанимать консультантов. Еще 4% считают, что маркировкой должны заниматься только специализированные рекламные сервисы.

Почти каждый десятый (9%) предприниматель вовсе не знает о новых нормах по регулированию рекламы в интернете. Еще 5% хоть и в курсе поправок в законодательство, но суть их не понимают.

Организация тотального учета абсолютно всей рекламы, публикуемой в интернете, началась в мае 2021 года. Соответствующие поправки были внесены в закон «О рекламе», их поддержали Роскомнадзор и Минцифры. Изменения были приняты летом того же года, однако вступили в силу только в сентябре 2022-го.

Суть нововведений состоит в том, что теперь все участники процесса распространения рекламных креативов (то есть каждого рекламного сообщения, будь то баннер, видеоролик или даже сторис в соцсети) – рекламодатели, агентства-посредники и площадки-распространители – должны передавать Роскомнадзору всю информацию о таких креативах. По новым требованиям каждому креативу в интернете теперь присваивается специальный идентификатор – токен, с помощью которого власти смогут отслеживать рекламу. Помимо идентификатора, теперь любая, даже нативная реклама должна сопровождаться пометкой «реклама» и отсылкой к заказчику.

Несмотря на то что требования об обязательной маркировке интернет-рекламы действуют уже полгода, наказания за отказ от их исполнения все еще нет. Штрафы обещали ввести с 1 марта 2023 года, но пока этого сделано не было.

В свою очередь в Роскомнадзоре пояснили, что значительная часть участников рынка интернет-рекламу маркирует и передает нужную информацию. По данным ведомства, за полгода в систему загрузили информацию о 15 млрд креативов на общую сумму 70 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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