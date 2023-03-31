Российских школьников хотят обучать управлению дронами

В школьную программу предложили включить теоретические дисциплины и практические занятия по беспилотной авиации. Об этом пишет газета «Ведомости».

Автором инициативы выступили участники российского рынка коммерческих беспилотников. Ассоциация «Аэронекст» направила письмо в Минтранс, в котором предлагается усовершенствовать законодательство РФ и устранить административные барьеры в целях развития беспилотной авиации.

По мнению авторов идеи, беспилотная авиация может стать частью школьной программы в рамках предмета «Технология». Включение занятий по управлению дронами может помочь обеспечить кадровый суверенитет России в авиационной сфере.

Предмет нужно дополнить модулями, которые позволят школьникам получить базовые знания в области авиации. Например, в рамках программы было бы полезно изучать типы конструкций и программное обеспечение для обработки данных с беспилотников.

В настоящее время специалистов в области БПЛА активно готовят в университетах. В Минобрнауки рассказали изданию, что общее количество студентов по программам, связанным с производством, обслуживанием и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, составляет около 30 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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