Microsoft добровольно заплатит штраф за обход антироссийских санкций

Управление по контролю за иностранными активами при минфине США, (OFAC) в четверг, 6 апреля, заявила, что IT-корпорация Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн. в связи с нарушением антироссийских санкций, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте OFAC, в частности, говорится: «Microsoft согласилась выплатить $2 980 265,86 для урегулирования потенциальной гражданской ответственности, касающейся экспорта услуг или программного обеспечения из Соединенных Штатов в страны, подвергшиеся всесторонним санкциям, и в адрес лиц из списка блокирующих санкций или запрещенных лиц за нарушение программ санкций OFAC, связанных с Кубой, Ираном, Сирией и Украиной/Россией. …Microsoft нарушила санкции против РФ, допустив использование своей продукции в Крыму».

«Microsoft добровольно сообщила о предполагаемых нарушениях в Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли (BIS) и Управлению по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США (OFAC), а также сотрудничала в рамках совместного расследования и приняла меры по исправлению ситуации», – сообщили также в управлении по контролю за иностранными активами при минфине США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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