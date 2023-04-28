Microsoft стремится остаться на российском рынке

Компания Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в IT-отрасли. По ее данным, ряд представительств международных компаний в России и юридические лица, не попавшие под санкции, с начала года получают письма или устные предложения от американской корпорации о продолжении сотрудничества. Подобные предложения получили около 1 тысячи российских юридических лиц.

Как отметил источник издания, Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти способы продолжить поддержку программного обеспечения и его обновления. По его словам, подобные предложения получили около 1 тысячи российских юридических лиц.

Другой источник газеты подтвердил эти сведения, отметив, что американская корпорация продолжает работать с теми компаниями, которые не попали под санкции США.

Как сообщил источник издания среди дистрибуторов, спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса все еще сохраняется. При этом сам софт поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.

Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени, считает директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров. Это связано в том числе с тем, что некоторые заказчики не могут использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и сопоставимых аналогов. Впрочем, эксперт убежден, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики властей РФ. Так, в госсекторе и на объектах критической информационной инфраструктуры с 2025 года будет запрещено использовать зарубежный софт, а с 2026-го – программно-аппаратные комплексы, следует из указа президента РФ, подписанного в марте прошлого года.

По мнению руководителя департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмилы Богатыревой, попытка американской компании сохранить присутствие в России может быть связана с репутационными рисками на рынках других стран. «Увидев резкий отказ компании от работы с локальным российским бизнесом по политическим причинам, компании в других странах будут настороженнее в отношении Microsoft», – указала эксперт.

После начала СВО Microsoft ограничила доступ к загрузкам ряда своих продуктов для потребителей, однако российские дистрибуторы продолжают продавать продление лицензий на уже реализованное в России ПО.

Москва, Наталья Петрова

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