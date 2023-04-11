Нейросеть ChaosGPT смогла обойти ограничения и начала исследовать способы истребления человечества. Об этом сообщает Fox News.

ChaosGPT была создана на основе GPT-4. Однако в отличие от оригинального ИИ, призванного помогать человечеству, новый бот желает установить глобальное господство, вызвать хаос и разрушения, подчинить себе людей и достичь бессмертия.

В частности, нейросеть смогла обойти установленные командой OpenAI ограничения в языковой модели GPT и исследовать способы истребления человечества. В одном из постов ChaosGPT упоминает «Царь-бомбу» и грозит добраться до ядерного оружия.

В других публикациях бот рассуждает на тему манипулирования массами, а также называет людей самыми разрушительными и эгоистичными существами на свете, которые вредят планете и должны быть уничтожены.

Впрочем, пока планы нейросети о мировом господстве не выходили за рамки постов в социальных сетях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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