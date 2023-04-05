Треть россиян считают вероятным «восстание машин» в ближайшие 50 лет

Каждый третий (30%) житель России считает, что в ближайшие 50 лет такие технологии, как нейросети, могут выйти из-под контроля человека и произойдет так называемое восстание машин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

59% не верят в возможность восстания машин, 25% считают, что такое скорее случится в ближайшие полвека, еще 5% уверены, что это точно произойдет.

«В общей сложности о нейросетях сегодня знают 63% россиян, но 51% только что-то слышали о них, а хорошо разбираются в нейросетях, по собственным оценкам, 12% наших сограждан. Впервые услышали о нейросетях в ходе опроса 37%», – сообщили социологи.

Большинство (69%) граждан РФ не верят, что подобные технологии способны взять на себя творческую работу и заменить, например, художников, журналистов, сценаристов. Каждый пятый (19%) придерживаются обратной точки зрения.

Москва, Зоя Осколкова

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