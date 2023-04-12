Роботы-собаки вернутся на улицы Нью-Йорка в качестве патрульных

Роботы-собаки Digidog будут вновь сопровождать полицейских на улицах Нью-Йорка. Предыдущий мэр отказался от их использования, так как эти устройства пугали горожан.

Новые робопсы от компании Boston Dynamic были представлены во время пресс-конференции на Таймс-сквер. Нынешний глава города Эрик Адам заявил, что не откажется от роботизированных собак-полицейских, несмотря на критику.

Мэр отметил, что дистанционно управляемый 32-килограммовый Digidog будет использоваться и в опасных ситуациях, таких как захват заложников.

Впервые Digidog появились на улицах Нью-Йорка в 2020 году, однако весной 2021 правоохранительные органы расторгли контракт с Boston Dynamic. Причиной для прекращения сотрудничества стала реакция общественности на робота, горожане его боялись.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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