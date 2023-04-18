Мобильный интернет возвращается в ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что сегодня, 18 апреля, будет произведен тестовый запуск мобильного интернета в Луганске.

«Начинаем тестовый запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня», – написал он в своем телеграм-канале.

Пасечник уточнил, что далее власти будут поэтапно подключать к мобильному интернету другие города и районы ЛНР. Исключение – территории, находящиеся в непосредственной близости к линии боевого столкновения, отметил врио главы республики.

Напомним, в феврале Пасечник сообщил о полном отключении мобильного интернета на территории ЛНР. По его словам, подобная мера является вынужденной, она введена для обеспечения безопасности. Врио главы региона добавил, что интернет будет снова включен, как только это станет безопасно.

Луганск, Наталья Петрова

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