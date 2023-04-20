В Костромской области запретят полеты дронов

Костромские власти введут запрет на использование беспилотников на территории региона. Ограничение начнет действовать с 24 апреля. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Решение об ограничении использования БПЛА принято на заседании антитеррористической комиссии региона. Запрет не распространяется на федеральные, региональные и муниципальные органы власти.

«Использование беспилотников разрешено предприятиям топливно-энергетического комплекса, организациям, выполняющим оборонный заказ и осуществляющим мониторинг объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы запустить дрон, необходимо получить разрешение в органах местного самоуправления. В противном случае придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей.

Кострома, Зоя Осколкова

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