«Это страшно», – разработчик нейросети заявил об опасности ИИ

Разработчик нейросети, которая легла в основу создания искусственного интеллекта (ИИ), Джеффри Хинтон считает придуманную им технологию опасной для человечества. Как пишет газета The New York Times, ученый покинул компанию Google, чтобы заявить о глобальных рисках изобретения.

Хинтон со студентами университета в Торонто разработал нейронную сеть в 2012 году для анализа фотографий при изучении объектов. Именно этот проект стал основой для создания нейросетей. Позже ученый выражал сожаление о своем изобретении, признавая, что процесс неизбежен.

Среди опасений в области новых технологий, Хинтон называл угрозу потери рабочих мест в определенных отраслях, а также распространение ложной информации. «Сложно представить, как можно предотвратить использование (технологий) пользователями для плохих целей… Это страшно», – заявил Хинтон.

Ранее американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что развитие ИИ может обернуться уничтожением человечества.

Нью-Йорк, Мария Соколова

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