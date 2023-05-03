Росавиация разрабатывает сервис для отслеживания беспилотников

В России разрабатывают интерактивную карту с данными о полетах беспилотных аппаратов. Сервис будет выглядеть как аналог программы для мониторинга перемещений самолетов Flightradar24. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Росавиацию.

Систему разрабатывают специалисты концерна «Алмаз-Антей», а также ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». За основу могут взять уже работающую систему представления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования от «Госкорпорации по ОрВД».

Кроме того, в основу может лечь разрабатываемая с 2019 года система для контроля совместного движения самолетов и беспилотников RUTM.

Предположительно, интерактивная карта заработает в 2024 году. Стоимость проекта можно будет оценить после определения основы для новой системы. По словам специалистов, общая сумма инвестиций только в RUTM уже достигла отметки в 2 млрд рублей.

При этом после релиза сервис Росавиации для слежения за перемещениями беспилотников и дронов может быть доступен только госструктурам.

Москва, Зоя Осколкова

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