Число утечек данных российских компаний выросло в 2,5 раза

С начала года участились утечки данных российских компаний и организаций. Их общее число за четыре месяца в 1,5-2,5 раза превысило показатель за тот же период 2022 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

Глава компании F.A.С.С.T Валерий Баулин сообщил, что в январе-апреле 2023 года зафиксировано 75 утечек из коммерческих и государственных компаний в РФ. В тот же период прошлого года было 49 утечек, в 1,5 раза меньше.

По данным российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, число утечек в первом квартале выросло вдвое. Самыми заметными были утечки из сервиса по продаже билетов kassy.ru, интернет-магазина zoloto585.ru и страховой компании «Согаз».

В «Лаборатории Касперского» зафиксировали увеличение в 2,5 раза. Крупнейшими похищениями информации стали двойная утечка данных бонусной программы «Сберспасибо», сети магазинов «Спортмастер» и интернет-аптеки zdravcity.ru.

В то же время, объем утекших данных снизился: около 65 млн строк баз данных с начала года. В отличие от 2022-го в нынешнем году информацию не распространяют бесплатно, а выставляют на продажу.

Исследование InfoWatch показало, что в 2022 году в сеть попали более 667 млн записей с персональными данными, что почти в три раза больше объема предыдущего года. Число скомпрометированных записей в 2022 году более чем в 4,5 раза превысило население страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»