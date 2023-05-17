Google объявил о массовой чистке аккаунтов

Компания Google объявила чистку системы от неактивных аккаунтов. Под удаление попадет весь привязанный контент в Workspace, YouTube, Google Фото.

Интернет-гигант объяснил новую политику защитой пользователей от взлома и спама. Аккаунты, которые давно не использовались, может быть легко взломать для кражи личных данных. Также велик риск, что их используют для рассылки спама.

«Чтобы снизить этот риск, мы обновляем нашу политику. Начиная с этого года, если учетная запись Google не использовалась в течение как минимум двух лет, мы можем удалить ее, включая содержимое в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь), YouTube и Google Фото», – говорится в заявлении компании.

Удалять аккаунты начнут в декабре. До этого пользователям отправят несколько предупреждений на электронную почту. Запись пользователя считается активной, если использовать поисковый сервис, электронный ящик, скачать приложение в Google Play.

Москва, Наталья Рязанова

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